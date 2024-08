«Cornus, in autunno visite guidate» 

L’antica città di Cornus, emblema dell’età paleocristiana in Sardegna, non si può visitare, il sito è aperto mai turisti e appassionati di storia si ritrovano erbacce, ricresciute dopo lo sfalcio primaverile, che la fanno da padrona. Qualcosa si muove, sebbene gli occasionali visitatori si lamentino dell’assenza di guide, di informazioni e di servizi.

Il progetto

La Soprintendenza dei Beni culturali e il Comune di Cuglieri stanno pianificando gli interventi da quest’autunno in avanti. Un piano di valorizzazione del sito, messa in sicurezza, monitoraggio e fruizione ai visitatori, che include anche il museo archeologico di Cuglieri, dove sono custodite le vestigia degli antichi abitanti del Montiferru, quindi la Pinacoteca comunale. Il Comune, in accordo con la Soprintendenza, sta progettando la manutenzione, con 300mila euro ottenuti dalla Regione più altri 90mila del progetto Pilota. Il programma prevede ulteriori scavi a Corchinas, concesse dal Ministero all’Università della Tuscia, poi le recinzioni fino a Columbaris, sistemazione della casa del custode, nuovo impianto elettrico e rete idrica. Interventi necessari per creare i percorsi di visita in sicurezza. L’obbiettivo è aprire l'area archeologica al pubblico in maniera stabile il prima possibile.

La Soprintendenza

Dal 2020 a oggi ha investito ben 700mila euro per lo studio, messa in sicurezza e valorizzazione del sito archeologico, uno dei più importanti della Sardegna. «L’ultima campagna di scavi si è chiusa lo scorso maggio, facendo affiorare reperti. Sono state consolidate le strutture della basilica funeraria, di quella episcopale, e dell’aula battesimale, è emerso un nuovo settore edificato nella parte meridionale del complesso», spiega l’ente ministeriale. Il segretariato regionale del Ministero della Cultura, giusto una decina di giorni fa, ha affidato il progetto pilota per un intervento sperimentale di eliminazione delle patine biologiche su superfici lapidee per un importo di 34mila euro.

La sfida

L’archeologia rimane uno dei punti di forza dello sviluppo turistico di Cuglieri. La meta condivisa da Comune e Soprintendenza è la creazione di un itinerario archeologico che dai siti agli spazi museali possa offrire ai visitatori un percorso culturale completo. Il sindaco Andrea Loche precisa: «Stiamo lavorando con la Soprintendenza per il piano di valorizzazione e manutenzione di Cornus e Columbaris. Occorre ancora un po’ di tempo e pazienza, i risultati arriveranno presto».

