Cornicione crolla sul marciapiede, tragedia sfiorata 

Tragedia sfiorata ieri mattins a Noragugume. Un’ampia parte del cornicione di una palazzina di Area dell'edilizia economica popolare, di via S'Ortu 'e S'Ena, nella immediata periferia, si è staccata dall’ultimo piano ed è precipitata sul marciapiede sottostante, frantumandosi in una miriade di pezzi di cemento. Non ci sono stati feriti, ma questo lo si deve solo a una fortunata coincidenza. Pochi istanti prima era passata una donna che abita nello stesso edificio, che ha sentito solo il fragore dello spezzone di cemento che si frantumava al suolo. Dieci minuti prima anche la sindaca, Rita Zaru, ha attraversato quel marciapiede.

«Si tratta di una zona alquanto trafficata, dove ci sono anche dei bambin i- dice la sindaca - purtroppo la situazione non appare rosea in tutta quella schiera di edifici". Per Rita Zaru, tuttavia, quanto è accaduto ieri mattina è grave. Più volte l'anomalia e la mancata manutenzione è stata segnalata sia verbalmente che con nota scritta alla direzione generale di Area. «La situazione è grave in tutti gli edifici- dice la sindaca -, a febbraio ho provveduto a fare la segnalazione ufficiale e scritta, sullo stato degli edifici di proprietà di Area, con richiesta di un urgente intervento. Sono passati quattro mesi e ancora non ho avuto alcuna risposta in merito. Aspettano forse la tragedia? Stamattina ci siamo andati vicini».

