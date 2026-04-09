Cornicione crolla al Corso e danneggia due auto in sosta 

Cedimento strutturale ad altissimo rischio ieri mattina nel centralissimo corso Garibaldi ad Arzachena. Per ragioni al centro di un’indagine della Polizia locale e degli uffici tecnici del Comune, dalla facciata di un edificio in ristrutturazione si è staccato un pezzo di cornicione, caduto sulla strada. Fortunatamente al momento del crollo nessuno stava passando sotto il cantiere. Calcinacci e pezzi di cornicione sono finiti su due auto in sosta causando danni ingenti.

Unaodei proprietari delle auto, Raffaele Frau, ha commentato sui social: «Meno male che non passava nessuno a vedere la scala, in compenso hanno fatto un bel regalo alla mia macchina». Il riferimento è alle persone che arrivano in corso Garibaldi per vedere la scalinata che conduce alla chiesa di Santa Lucia, trasformata in una installazione artistica ispirata alla successione di Fibonacci. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Arzachena, il personale della Polizia Locale e gli ispettori del Lavoro.

Dopo la messa in sicurezza del sito e i primi accertamenti sui danni, sono partite le indagini. Il cantiere di ristrutturazione riguarda un immobile sottoposto a un intervento commissionato da Abbanoa, si tratta di una foresteria per il personale della società. Il pericoloso cedimento, che solo per una serie di coincidenze fortunate non ha avuto un esito tragico, ora dovrà essere spiegato.

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