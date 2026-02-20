VaiOnline
Maltempo.
21 febbraio 2026 alle 00:11

Cornicione al Man, intervento urgente per la sicurezza 

Il maltempo torna a creare disagi in città. A Nuoro, tra vento forte e piogge insistenti, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire ieri mattina per mettere in sicurezza alcuni edifici del centro urbano dopo il distacco di parti pericolanti. L’episodio più rilevante ha riguardato il cornicione del museo Man. Una porzione della mantovana in lamiera, sollecitata dalle raffiche, rischiava di staccarsi e cadere sull’area sottostante, frequentata quotidianamente da passanti e visitatori.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di rimuovere le parti instabili e di eliminare il pericolo imminente. Il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini, ha sottolineato come «la prontezza e l’efficacia dell’intervento dei vigili del fuoco, della polizia municipale e del personale di Nugoro spa ha permesso alle attività di proseguire regolarmente». Il presidente della Provincia annuncia «a breve i lavori di manutenzione dell’edificio Man». Non è stato l’unico caso. Ieri nella zona dell’ex convento di San Giuseppe si sono staccati grossi pezzi di intonaco, precipitati sul marciapiede. Anche qui è stato necessario transennare l’area laterale dell’edificio per evitare rischi a pedoni e automobilisti.

