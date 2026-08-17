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Tortolì.
18 agosto 2026 alle 00:08

Cornamuse asturiane ospiti d’onore a San Lussorio 

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La Banda de Gaites de Corvera d’Asturies sarà ospite a Tortolì. È tra le novità dell’edizione annuale de Is Festas de sartu, in un processo di apertura verso culture internazionali che incontrano le tradizioni locali. Il gruppo è stato fondato nel 1998 dal suo direttore, Bras Rodrigo, e rappresenta il culmine del percorso artistico per gli allievi dei corsi di cornamusa e percussioni della sua scuola di musica. La delegazione asturiana sarà tra gli ospiti per San Lussorio, prima delle tre rassegne identitarie che comincerà venerdì con il rito de s’imbidu. Il gruppo parteciperà ai riti religiosi di domenica, animando la messa del mattino nell’antica chiesetta, la processione del rientro verso Sant’Andrea e si esibirà anche in serata, nel corso dello spettacolo etnico “Sardegna in folk”. «Presentiamo uno spettacolo moderno, adattato agli standard teatrali e musicali contemporanei, attingendo alle radici della tradizione asturiana, forti di oltre venticinque anni di esperienza nella diffusione della cultura tradizionale asturiana in tutto il mondo». Recita così la loro presentazione sulla vetrina virtuale. La loro visita a Tortolì arriva al culmine di un processo di conoscenza amichevole che, nei mesi scorsi, ha visto ospite in Asturia anche una delegazione del comitato permanente. (ro. se.)

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