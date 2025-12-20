Cornacchia-Fonseca e i toscani vanno sotto 

Campionato di Serie A 1990-91. Il neo promosso Cagliari ha faticato oltremodo nel girone d’andata concluso in penultima posizione con soli 10 punti. La squadra di Claudio Ranieri mostra segni di ripresa, cominciando il ritorno con cinque pareggi in sei partite. Il 10 marzo 1991 al Sant’Elia è ospite il Pisa di Lucescu, avanti 2 punti in classifica. La vittoria è fondamentale, varrebbe l’aggancio al quartultimo posto sperando in un passo falso del Lecce di scena a Bergamo, per accorciare ulteriormente sull’ultima piazza utile per rimanere in serie A. I rossoblù, che non vincono da due mesi e mezzo, iniziano contratti e il Pisa si rende pericoloso con Simeone su assist di Dolcetti. Risponde Nardini al 23’ ma il suo tiro è fuori bersaglio. Al 44’ il Cagliari sblocca il risultato con un gran tiro dal limite di Cornacchia che riprende una corta respinta della difesa pisana. Nel secondo tempo il Cagliari va vicino al raddoppio con Corellas e Festa ma è bravo il portiere Lazzarini. Al 61’ pari dei toscani con Bosco che da fuori area fulmina Ielpo. A 10’ dal termine Fonseca, subentrato a Corellas, vince un rimpallo, entra in area e fa secco l’estremo pisano. Al 90’ il 2-1 finale sancisce l’aggancio al Pisa e il quintultimo posto occupato dal Lecce, sconfitto a Bergamo, a soli 2 punti.

