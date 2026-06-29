Corista cade dal palco, salta il concerto 

La serata di musica a Tharros ieri sera è finita ancora prima di cominciare. Un incidente ha rovinato il concerto di apertura della stagione estiva: una musicista 14enne dell’Oristanese è precipitata dal palco facendo un volo di quattro metri. Subito soccorsa, le sue condizioni non sarebbero particolarmente critiche ma è stata trasferita d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’incidente

L’episodio è accaduto intorno alle 20 di ieri poco prima che iniziassero le prove. Una giovane componente del coro di voci bianche Pierluigi da Palestrina è precipitata dal palco su cui di lì a poco si sarebbe dovuta esibire. Secondo una prima ricostruzione pare che alla studentessa del liceo musicale abbiano detto di indietreggiare con la sedia. Piccoli spostamenti e in una frazione di secondo la ragazza è caduta da un’altezza di circa quattro metri finendo fra i cespugli di macchia mediterranea.

Subito è stato lanciato l’allarme, colleghi del coro e organizzatori si sono precipitati a prestare i primi soccorsi alla giovane in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e anche l’elicottero dell’Areus: i soccorsi non sono stati semplici viste le condizioni dell’area, la giovane è stata stabilizzata e poi trasferita in ospedale. Dai primi accertamenti sembra che abbia riportato varie fratture, non sarebbe in pericolo di vita.

I controlli

A Tharros sono arrivati subito anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. Sono stati sentiti vari testimoni, poco dopo tutti i musicisti sono stati fatti scendere dal palco per consentire altre verifiche insieme a tecnici. Dai primi elementi emersi pare che il palco, messo sotto sequestro, fosse sprovvisto del parapetto.

Nel frattempo centinaia di spettatori sono rimasti fuori in attesa di notizie. Inizialmente sembrava che lo spettacolo dei Carmina Burana venisse rinviato, ma poi è stato annullato.

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