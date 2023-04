Coric e Musetti big a Cagliari 

Saranno Borna Coric e Lorenzo Musetti i tennisti da battere nel Challenger di Cagliari. Sono loro ad aprire l'entry list dell'Atp 125 che nella prima settimana di maggio verrà ospitato dal circolo di Monte Urpinu. Il croato è il numero 20 della classifica mondiale (best ranking 12 nel 2018) e fin qui ha vinto tre titoli Atp, con il picco del Masters 1000 di Cincinnati lo scorso anno. A insidiarlo ci sarà l'azzurro Musetti, che lo insegue a una casella di distanza. Altri due italiani sono presenti nella lista dei partecipanti: Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, che ricordano con soddisfazione la Sardegna. Il torinese ha vinto proprio sulla terra del Tc Cagliari l'Atp 250 disputato nel 2021, mentre il siciliano era arrivato in finale l'anno precedente nel 250 ospitato dal Forte Village. Entrambi, in finale affrontarono il serbo Laslo Djere, anche lui previsto al via. Il torneo si disputa la settimana precedente agli Internazionali Bnl d'Italia e diversi tennisti concluderanno la loro preparazione in vista del 1000 romano sul rosso di Cagliari: oltre a Coric, Musetti, Sonego e Djere, anche il giapponese Yoshihito Nishioka, l'argentino Diego Schwartzman, gli statunitensi Ben Shelton, Maxime Cressy e Mackenzie McDonald, lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, il serbo Dusan Lajovic, l'ungherese Marton Fucsovic e il coreano Soonwoo Kwon.

Wild cards & Alternates

Il torneo si gioca in contemporanea con la seconda settimana dell'Atp 1000 di Madrid, quindi è possibile che un giocatore che andrà avanti nel torneo spagnolo sarà costretto a cancellarsi dall'appuntamento cagliaritano ma, allo stesso tempo, è anche possibile che qualche top player eliminato nei primi turni, possa chiedere una delle tre wild a disposizione per mettere match sul rosso nelle gambe. Eventuali ritiri prima della compilazione dei tabelloni potrebbe liberare spazio per gli “Alternates”, cioè chi non è entrato nel “taglio” della classifica (rappresentato dal colombiano Daniel Elahi Galan, 92 Atp). Il terzo degli alternates è Fabio Fognini che, dopo il forfait a Montecarlo per infortunio, potrebbe puntare su Cagliari per presentarsi torato a lucido a Roma. Possibile un suo ingresso in caso di ritiri, resta tra i papabili anche per una wild card.

