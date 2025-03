Coriandoli e rifiuti (con qualche polemica) dopo le sfilate 

Coriandoli, musica e fantasia, ma anche tanti rifiuti per strada all’indomani della grande sfilata di Carnevale. Così si è conclusa ieri la 39esima edizione di una grande manifestazione con una festa in piazza organizzata in collaborazione con la Pro Loco, ma non mancano le polemiche sul degrado nelle strade e sulla scarsa e ritardata pulizia.

Lo rimarca con forza il capogruppo di San Gavino al centro Nicola Ennas: «Questa è la situazione che si è presentata a chi transita a San Gavino e che ora vedranno i tanti studenti. A poco è servita la pulizia meccanizzata effettuata anche ieri a mattina inoltrata, considerata la presenza delle numerose auto parcheggiate che ne ostacolavano il servizio e non era presente nessun divieto di sosta. L’attuale sindaco manifesta scarsa programmazione, infatti l’amministrazione da lui guidata doveva occuparsi esclusivamente di questi dettagli restituendo decoro subito dopo l’evento carnevalesco».

Intanto ieri tantissime persone hanno salutato con la pentolaccia la 39esima edizione del carnevale e l’amministrazione, che aveva partecipato a un bando regionale, ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro per il Carnevale: «Il nostro Comune – rimarca il sindaco Stefano Altea – ha ottenuto questo stanziamento dall’assessorato regionale al Turismo. Questo è un traguardo importante che testimonia l’impegno dell'amministrazione nel valorizzare la nostra tradizione carnevalesca e in particolare in questa edizione. Le somme messe in campo dal Comune sono state il doppio rispetto al passato e questo ha contribuito alla buona riuscita dell’evento. Sarà l’inizio di un percorso che vedrà il nostro carnevale storico crescere sempre di più. guarda al futuro anche l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «San Gavino si è confermata capitale del carnevale della cartapesta nel territorio. Quest’edizione un po’ rinnovata nel percorso e nell’organizzazione ci ha dato ottimi risultati sia in termini di partecipanti che come spettatori. Abbiamo visto il paese pieno fin dalla mattina di tanti turisti: è stato un successo anche per le attività commerciali». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA