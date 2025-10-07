VaiOnline
Diocesi.
08 ottobre 2025 alle 00:32

Cori, Sartiglia, militari e catechisti: incontri giubilari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Proseguono gli appuntamenti giubilari nell’Arcidiocesi arborense. Primo appuntamento domenica nella chiesa parrocchiale di Laconi dove si ritroveranno anche i confratelli arborensi della diocesi di Ales-Terralba per il Giubileo delle confraternite che coincide con il tradizionale Convegno interdiocesano. Dopo sette giorni due momenti differenti: al mattino, nella Basilica del Rimedio, si ritrovano tutti i sartiglianti per il Giubileo del mondo della Sartiglia, mentre nel pomeriggio, in Cattedrale, si celebra il Giubileo dei catechisti. Altro appuntamento mercoledì 22, nella Basilica del Rimedio, per il Giubileo della Difesa e della sicurezza e infine il 9 novembre sarà la volta del Giubileo dei cori liturgici nella Cattedrale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 