Cori, Sartiglia, militari e catechisti: incontri giubilari 

Proseguono gli appuntamenti giubilari nell’Arcidiocesi arborense. Primo appuntamento domenica nella chiesa parrocchiale di Laconi dove si ritroveranno anche i confratelli arborensi della diocesi di Ales-Terralba per il Giubileo delle confraternite che coincide con il tradizionale Convegno interdiocesano. Dopo sette giorni due momenti differenti: al mattino, nella Basilica del Rimedio, si ritrovano tutti i sartiglianti per il Giubileo del mondo della Sartiglia, mentre nel pomeriggio, in Cattedrale, si celebra il Giubileo dei catechisti. Altro appuntamento mercoledì 22, nella Basilica del Rimedio, per il Giubileo della Difesa e della sicurezza e infine il 9 novembre sarà la volta del Giubileo dei cori liturgici nella Cattedrale.

