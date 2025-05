Cori sardi dal vivo per la gioia degli irlandesi 

William Browne e sua moglie Eireannach, coppia irlandese appassionata di musica etnica, sono arrivati in Sardegna con un sogno preciso: scoprire da vicino il canto a tenore, antica tradizione vocale sarda riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. In Irlanda, raccontano, è ancora possibile trovare nei pub e nei locali musicisti che suonano e cantano le antiche melodie tradizionali. Erano quindi convinti che, anche in Sardegna, bastasse recarsi nei centri storici del per ascoltare dal vivo questa forma di canto ancestrale. La realtà, però, si è rivelata diversa: i tenores non si esibiscono più con regolarità nei locali, più facile ascoltarli durante feste o manifestazioni. Così, il B&B dove la coppia alloggiava, ha contattato il coro Nugoro Amada per chiedere se fosse possibile assistere a una loro prova. Non si tratta di una cosa scontata: aprire le porte delle prove di un coro tradizionale è un gesto di grande fiducia. Grazie a questa iniziativa, il coro ha accolto William e sua moglie per una serata speciale di canto e condivisione. «Fantastico. L’esperienza più autentica che io abbia mai vissuto», ha detto emozionato William al termine della serata. A conclusione dell’incontro, il coro ha voluto fare un dono speciale agli ospiti: una copia del loro Cd, come segno di amicizia e di continuità.

