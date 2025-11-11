Cori riuniti per celebrare la memoria di Peppino Mereu 

Si sono concluse con un successo la ventisettesima Rassegna di Canti e Musiche Popolari e la undicesima rassegna dei Cori, promossa nel weekend, a Tonara, dal Coro Femminile locale, col sostegno di Comune, Pro Loco, Bim Taloro, Fondazione Sardegna e altri enti fra cui la Federcori.

Nel corso della serata, l’omaggio al poeta Peppino Mereu, a 153 anni dalla nascita, con una serie di eventi che hanno animato a festa la Palestra dell’Iti di Via Gallura.Ad aprire le danze, nella serata di sabato, la Rassegna Internazionale di Cori, presentata da Giuliano Marongiu che oltre ai padroni di casa del Gruppo Folk Peppino Mereu e del Coro Femminile ha visto alternarsi il Coro Canarjos Nuoro, il Tenore Santu Bachis di Bolotana e la cantante Maria Giovanna Cherchi.

A margine della manifestazione che ha visto anche il ricordo di Serenella Piras, corista e attivista culturale scomparsa di recente, c’è stato un suggestivo momento di confronto con gli emigrati del Circolo sardo Peppino Mereu di Siena e l’A.P.S. Dimonios di Abruzzo e Molise.

Domenica, la tappa finale della due giorni con “Po Peppinu”, la premiazione dei vincitori del Concorso in lingua sarda che ha visto esaminare cento elaborati in gara, suddivisi in varie sezioni: in rima e non, giovani e le scuole nella categoria “Iscrie una contu” a cui si sono aggiunte ben 7 canzoni scritte da vari artisti sempre in omaggio a Peppino Mereu. In conclusione la proiezione del docufilm “Terra De Musas”, ideato da Gianni Atzeni e Pierluigi La Croce, per ripercorrere la vita del celebre poeta.

«Siamo soddisfatti per l’ennesimo successo - commenta Caterina Carboni, Presidente del Coro Femminile – di due rassegne che rappresentano un appuntamento imperdibile dell’autunno tonarese. La conduzione di Giuliano Marongiu, unita alla direzione artistica di Giovanna Demurtas, e l’impegno di vari volontari sono stati essenziali».

Nel frattempo lo sguardo degli organizzatori è già alla prossima edizione delle due rassegne: «Terminata questa fase - conclude Caterina Carboni - ci immergeremo in altre iniziative di fine anno col tradizionale concerto di Natale, per poi dedicarci ai preparativi in vista del 2026. La rinascita del Gruppo folk, che si è esibito dopo anni di assenza nella serata di sabato, è stata una grande emozione per tutti noi. Puntiamo a fare rete con tutte le associazioni, per la promozione culturale del paese».

