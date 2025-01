Cori polifonici e giochi per l’Epifania 

Archiviate con soddisfazione le due serate del Capodanno bosano, con la performance live dei Train To Roots e il concerto di Irene Grandi, arriva il rush finale con gli appuntamenti dell’Epifania. Domenica 5 è in programma la manifestazione “A sa palte e' cantare” a cura dell’associazione culturale Coro di Bosa, dalle 17 per le vie del centro storico. Lunedì 6 il cartellone si chiuderà nelle vie del centro con “Fai sorridere un bambino”, campagna di raccolta regali per bambini svantaggiati con la Befana che distribuirà doni e dolci a bimbi, a cura dell’associazione street food “Sos Amigos”. Spazio anche alla cultura con la prosecuzione della mostra dell'artista Anna Gardu “Dolci e arte”, per valorizzare il dolce artistico, il filet e la filigrana bosana. La mostra chiuderà venerdì 10 al primo piano della casa Deriu. Sono esposti dieci pezzi con relativi allestimenti sul tema “Il filet e la filigrana, tradizioni artistiche tipiche della città. ( s. c. )

