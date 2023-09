Cori polifonici a San Pantaleo 

Decine di coristi provenienti da tutta la Sardegna si ritroveranno sabato a Dolianova per la rassegna “Musica d’Inkanto”, organizzata dalle associazioni “Inkantos” e Music & Friends” con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Alla manifestazione saranno presenti sette formazioni polifoniche tra le più apprezzate dell’Isola: il coro “Peppino Mereu” di Tonara”, “S’Arrodia” di Sinnai, il “Tasis” di Isili, “La Corale” e il coro “Sas Cortes de Santa Vittoria” di Siurgus Donigala. Due i complessi vocali in rappresentanza di Dolianova: il coro “Inkantos d’Olia”, con lo storico direttore Boris Smokovic, e il coro della scuola Punto Musica. Tra i gruppi presenti, anche formazioni corali in cui si fondono voci maschili e femminili. L’appuntamento è per il 9 settembre, alle 20.30, nel sagrato della cattedrale romanica di San Pantaleo. (c. z.)

