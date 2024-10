Cori, l’Atene sarda ha trecento voci 

«È stato un viaggio lunghissimo e straordinario perché avete aperto le vostre case e non era scontatissimo. E siete stati gentilissimi a raccontare le vostre storie. Questo documentario viaggerà per tutto il mondo e parteciperà a dei concorsi, anche importanti»: sono le parole di entusiasmo della regista Valeria Mori Polimene nel corso dell'anteprima e poi presentazione al pubblico ieri sera nell'auditorium Lilliu del docufilm «Nuoro. La città che in-canta», presentato dall'associazione Turulia60. Una carrellata di piccoli grandi aneddoti, delle pillole di vita raccolte in due anni di lavoro e 70 anni di storia, che narrano della tradizione corale nuorese.

Gratitudine

Un'identità ampiamente vissuta, raccontata anche dall'autore del docufilm Pietro Pala, da 46 anni attivo nel coro Ortobene: «Sono grato a tutti, siete degli amici. Si parla di oltre 300 persone che si uniscono e fanno musica. Nate in modo amatoriale, e ora cantori e direttori hanno una formazione vera e propria: studiano musica, compongono, tirano su repertori completamente nuovi, portando avanti anche la tradizione. Si parla di una socialità diffusa nella nostra città, unica, che fa numeri più alti dei raduni calcistici».

Le voci

A raccontarsi sono stati il Coro di Nuoro, Barbagia, Amici del Folklore, Ortobene, Grazia Deledda, Su Nugoresu, Nugoro Amada, Canarjos, Bendas, Su Redentore. «È un documentario che testimonia l'amore, il senso di comunità, l'appartenenza. È espressione artistica del popolo sardo - dice il presidente Isre Stefano Lavra -. Abbiamo deciso di abbracciare l'iniziativa fin da subito perché l'Isre è anche questo, è la casa della cultura. Dovevamo essere presenti con altri partner altrettanto importanti come la Fondazione di Sardegna, il Comune di Nuoro e l'associazione Turulia60 che ha dato vita a tutto questo. Un progetto che mette in evidenza gli elementi caratterizzanti della coralità nuorese, lo stare insieme e quegli elementi che rendono forte questa città. Una città che ha saputo seminare e disseminare questi aspetti comunitari in tutta la Sardegna. Non è un caso che sia nato qui. Una ricchezza unica».

Da A diosa a oggi

Ricchezza sottolineata anche nel settembre del 2017 con il presidente dell'associazione Presenza (isole comprese) Ignazio Corrias, che riuscì a riunire i cori nel progetto "A Diosa". «A Diosa, più conosciuta come No potho reposare, era la canzone più famosa da cantare insieme - dice Corrias -. È stato un progetto straordinario, durato un anno, che ha coinvolto anche i commercianti e non solo e che ha portato a casa risultati spettacolari come il plauso del Papa, del ministero della Cultura e milioni di visualizzazioni». La ricchezza e l'unione conservano anche la sofferenza e l'affettuoso ricordo quando uno dei membri, purtroppo, viene a mancare. Come Francesco Dore, ricordato con commozione da Pasquale Mereu (Fondazione di Sardegna) a conclusione dell'anteprima di venerdì: «Come Fondazione abbiamo sostenuto questo progetto, anche con Marco Zoppi, anche da coristi. Ci unisce tutti, sempre. Anche nel dolore, perché oggi abbiamo dato un ultimo saluto a un gigante della coralità nuorese e a una colonna portante del Coro di Nuoro, descritto giustamente come il capostipite di questa linea che è cresciuta e si è evoluta: Francesco Dore».

Un intervento a cui ha seguito un lungo applauso finale da parte dei cori. Un'unione salda nella gioia e nel dolore, proprio come i matrimoni, anzi, si parla di rapporti ancor più duraturi dei matrimoni, lunghi quaranta, cinquant'anni e sempre vivi. Un patrimonio radicato in una piccola città del centro Sardegna.