Cori e musica nel cortile della scuola  

La scuola paritaria “Monumento ai Caduti” partecipa alla Festa europea della musica. Domani a partire dalle 19.30, nel campo rosso della scuola di via del Redentore (ingresso da via Sant'Ilario) sono in programma concerti di musica dal vivo.

«Per noi la musica è veramente importante, in essa c’è anche un aspetto educativo che aiuta la persona a crescere in maniera armonica, ad esprimersi, a rendere più sensibile l'animo, perciò questo evento è di fondamentale importanza», dice la coordinatrice della scuola di via del Redentore, suor Silvia Argiolas. Nel corso della serata si esibirà il coro di voci bianche “Pauli FMA” composto da bambini e ragazzi, gli allievi del corso di canto moderno e anche il coro polifonico “Ubi Caritas”, formato da donne. Saranno diretti da Michela Pisu. L'evento è aperto al pubblico e gratuito. La scuola Monumento ai Caduti è associata alla Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali e alla Federazione regionale sarda associazioni corali.

