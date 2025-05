Cori, balli e mostre di costumi: torna a giugno la rassegna folk 

Dopo la grande sfilata di carnevale dello scorso marzo, la Pro loco è pronta a tornare con uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate quartese.

Si tratta di “Dì de Festa”, un viaggio nel cuore dell’identità sarda attraverso abiti tradizionali, balli, canti e racconti della nostra terra che quest’anno non si limiterà a una sola giornata, come l’anno scorso, ma abbraccerà un periodo più lungo e diversi appuntamenti. Si comincia il 6 giugno con la presentazione dell’iniziativa nella sala dell’affresco dell’ex Convento.Dal 9 al 15 giugno, la sala interna dell’ex caserma in via Roma ospiterà una mostra di abiti tradizionali dei Comuni partecipanti, visitabile dalle 16 alle 20. L’appuntamento più importante è per sabato 14 giugno con la serata della rassegna folkloristica sarda presentata da Giuliano Marongiu.L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune, con la Regione, Città Metropolitana di Cagliari e il contributo della Fondazione di Sardegna.

Parteciperanno anche i Comuni di Selargius, Burcei, Cagliari, Siliqua, Settimo San Pietro, Teulada, Ittiri, Sassari, Masullas, Sestu, San Nicolò Arcidano, Pula, Samassi, Marrubiu, Silanus, Guspini e Tortolì. E poi le maschere tradizionali Urthos e Buttudos di Fonni e Sos Corriolos di Neoneli. Con loro l’orchestra popolare sarda con Orlando Mascia, Eliseo Mascia, Matteo Muscas, Luca Schirru e Mario Aledda e i tenore Silanesus. Inoltre Tonio Pani, Massimo Perra e Daniele Cuccu.

