21 dicembre 2025 alle 00:30

Cori a domicilio per scaldare il Natale  

Manuela Mameli e l’associazione Le Ginestre insieme per aiutare anziani e ammalati 

Voci bianche, la terapia per un Natale più sereno. Gli allievi del corso di canto di Manuela Mameli entrano nelle case degli anziani e degli ammalati per mini concerti che scaldano il cuore. Il progetto, “Note dal cuore”, nasce a Triei per volontà dell’associazione musicale Le Ginestre con cui collabora l’artista ma abbraccia tutta l’Ogliastra. «E, potendo, anche tutta la Sardegna», precisa la cantante. Il gruppo vuole portare un messaggio di vicinanza e speranza agli ammalati e alle loro famiglie, attraverso le più classiche melodie natalizie. I coristi non mancheranno di cantare Notte de chelu, Naschid’est e Tu scendi dalle stelle. «Pochi minuti ma intensi», aggiunge la Mameli.

L’iniziativa

Gli anziani e gli ammalati allettati che non possono uscire di casa per assistere agli eventi in programma in questo periodo, fra teatri e chiese, avranno comunque l’opportunità di vivere un’atmosfera natalizia grazie all’associazione Le Ginestre.

Si sa che mettere un dono sotto l’albero scalda il cuore a chi lo fa, ma quel calore è ancora più intenso quando il dono da scartare può anche fare del bene a chi ne ha bisogno. «Chi desidera il piccolo concerto - spiega la cantante - può aderire compilando un semplice modulo e, compatibilmente con le disponibilità, ci rechiamo a casa per cantare qualche brano, sempre a titolo gratuito». Contribuire a rendere il periodo delle feste più sereno per ogni ammalato o anziano è la missione dell’associazione culturale. «È un’iniziativa solidale che coinvolge me e gli allievi del corso di canto e che ha l’obiettivo di portare la musica direttamente nelle case di persone anziane, malate o impossibilitate a uscire».

I diciotto cantori sono perlopiù di Triei, ma non mancano gli appassionati che provengono da altri centri: Mario Pischedda, Enea Monni, Greca Moro, Rachele Fanni, Cecilia Tangianu, Veronica Lisai, Simona Mereu, Rosanna Barrili, Nicolò Pischedda, Viola Caredda, tutti di Triei, Emma Tegas (Ardali), Lidia Mereu, Mirko Mereu e Eleonora Incollu, di Santa Maria Navarrese, Luisella Mulas (Urzulei), Deborah Sodde (Ilbono), Enrico Deiana (Osini) e Ilenia Concas (Villaputzu).

Concerti solidali

È nato tutto in maniera semplice. Durante una seduta di prove, Manuela Mameli ha proposto l’idea. «Ho ricevuto subito la loro disponibilità e così abbiamo elaborato il progetto “Note dal cuore», racconta l’artista. Che, nel contempo, è impegnata a realizzare anche altre attività parallele, sempre sulla scena musicale.

Ieri pomeriggio la cantante di Triei, accompagnata da Davide Crabu alla chitarra e Stefano Pinna alle launeddas, ha tenuto il concerto nella chiesa San Giovanni Battista di Ilbono, oggi sarà ospite al Teatro Ariston di Bitti. «Nei prossimi giorni - annuncia la Mameli - uscirà anche il nuovo singolo natalizio, una tradizione che portiamo avanti da alcuni anni: il brano si intitola “C’è una luce”, è scritto da me ed è interpretato dai bambini dell’associazione Le Ginestre».

