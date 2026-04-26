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27 aprile 2026 alle 00:19

“Corfuentes” e l’eterna lotta tra il bene e il male 

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Oggi al Teatro delle Saline di Cagliari si apre il sipario sul festival internazionale di danza contemporanea “Corfuentes”, giunto quest’anno alla seconda edizione. La rassegna organizzata dall’Asmed-Balletto di Sardegna, inserito dallo scorso anno tra gli organismi CRID (Centro di Rilevante Interesse per la Danza) presenti in Italia, in questa prima serata si snoderà tra sguardi introspettivi sui propri lati oscuri, eterna lotta tra bene e male e irrequietezza della notte.

Si comincia alle 21 con una delle compagnie storiche della danza in Italia: Versiliadanza (Toscana) che porterà in scena “Fabula mala”, un percorso alla ricerca di ciò che non vuole essere trovato e di ciò che non vogliamo trovare. Un viaggio nell’ombra, in quella parte di noi stessi che odieremmo mostrare ma che resta fondamentale per sentirci completi. Un lavoro di e con Valentina Sechi e Luca Tomao.

A seguire arriva la compagnia sassarese Danza Estemporada, con “Romanzo a puntate”, una coreografia di Livia Lepri che porta in scena la perpetua lotta tra bene e male non più come l’abbiamo sempre vista, ma con lo sguardo rivolto ad un soffocante, eterno fermo immagine. Sarà poi la volta della Compagnia Sonenalé con “Della fragilità dei corpi”, un omaggio di un corpo che non vuole essere costretto a scegliere chi essere di e con Riccardo Fusiello. A chiudere questa prima serata è Tocnodanza (Veneto) che presenta “D’ombra, una luce…”, spettacolo di e con Sara Cavalieri creato in residenza nel Centro Produzioni di Venezia, che entra nell’irrequietezza della notte tramite la figura del gufo.

Informazioni: info@cridsardegna.it oppure 3514879461.

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