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Danza: oggi e domani
09 maggio 2026 alle 00:47

Corfuentes al Teatro delle Saline 

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Appuntamento con il festival internazionale di danza contemporanea Corfuentes oggi e domani Teatro delle Saline di Cagliari che accoglierà sul suo palco ancora quattro compagnie.

Si parte oggi, alle 21, con Balletto di Roma Junior Company protagonista di “Reveals 66”, progetto per giovani interpreti a cura di Valerio Longo. La compagnia romana porterà sul palco anche le mini coreografie “Ring”, “Flusso”, “Np4” e “Nab2Man”. La serata vedrà in scena anche Artgarage Dancecon “Walking on the wild side” e Gruppo eMotion / Antonio Taurino con la prima assoluta di “Just a solo – solo un assolo di un uomo solo”. Domenica alle 20 chiusura di sipario con gli spagnoli della Compañia Nòmada e il loro “Fràgil”.

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