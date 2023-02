Corecom, via libera al programma 2023 

La commissione Cultura e Lavoro del Consiglio regionale, presieduta da Sara Canu (FdI), ha approvato all’unanimità il programma 2023 delle attività del Corecom, con uno stanziamento di 265mila euro. L’approvazione è arrivata dopo l’audizione del presidente del Corecom Sardegna, Sergio Nuvoli, da cui è arrivata anche la richiesta di un incremento dell’organico per consentire di rispettare la convenzione con l’Agcom. «Ritengo – ha affermato Canu – che, tra i progetti proposti, tutti interessanti, il monitoraggio del sistema dell’informazione non sia più rimandabile: è fondamentale avere i dati che ci consentano di capire le nuove abitudini dei lettori e la tipologia e i numeri dei media presenti nell’Isola».

Il Comitato si occuperà di aggiornare il volume sul “Sistema dell’Informazione in Sardegna”, ma anche dell’attuazione della legge sul cyberbullismo, approvata dal Consiglio, del progetto Media Education e della vigilanza sulla par condicio in campagna elettorale. Tra i progetti anche, il Premio Gianni Massa, quest’anno su “L’insularità nelle Costituzioni”. Inoltre il Corecom intende compartecipare alle spese sostenute dall’Ateneo di Sassari per l’attivazione del master in “Educazione ai media, alfabetizzazione digitale e orientamento alla complessità”, consentendo di abbattere i costi d’iscrizione di chi vorrà frequentarlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA