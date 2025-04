Corea, destituito il presidente 

Seul. Yoon Suk-yeol è stato estromesso dalla presidenza della Repubblica di Corea in via definitiva. La Corte costituzionale ha confermato la mozione di impeachment votata dal Parlamento di Seul due settimane dopo la sua maldestra dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre scorso. Il verdetto è stato deciso da otto giudici che, con giudizio unanime, hanno valutato come negazione della democrazia il provvedimento di Yoon.

La sentenza spiana la strada a nuove elezioni presidenziali, da tenere entro sessanta giorni, forse il 3 giugno. L'ex potente magistrato è diventato il secondo presidente conservatore della Corea del Sud a essere rimosso tramite impeachment, dopo la vicenda di corruzione che travolse Park Geun-hye nel 2017. La sentenza, trasmessa in diretta tv, era attesa in tutto il Paese. Il capo ad interim della Corte, Moon Hyung-bae, ha affermato che «la dichiarazione di legge marziale ha violato i requisiti sostanziali», in quanto arrivata con «un decreto di emergenza ingiustificato».

