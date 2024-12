Corea del Sud sotto choc: aereo atterra senza carrello e prende fuoco, 179 vittime 

Seul. Un Boeing della Jeju Air che trasportava 181 persone dalla Thailandia alla Corea del Sud si è schiantato al momento dell'atterraggio all'aeroporto internazionale di Muan contro una barriera e ha preso fuoco: tutti morti i passeggeri a bordo, solo due assistenti di volo sono stati estratti dai rottami ancora in vita. Tra le ipotesi indicate dalle autorità come causa dell'incidente - il peggior disastro aereo mai avvenuto nel Paese, già scosso da una profonda crisi politica - l'impatto con uno stormo di uccelli.

I filmati diffusi in rete mostrano l'aereo atterrare sulla pancia, cioè senza i carrelli aperti, sbandare, uscire di pista con fumo uscire dai motori per finire poi la sua corsa contro un muro ed esplodere. L'impatto contro la barriera ha scaraventato molti passeggeri fuori dal Boeing e lo ha distrutto quasi completamente: solo la coda è rimasta riconoscibile tra i rottami. I soccorritori sono riusciti a estrarre quasi subito vivi due assistenti di volo, un uomo e una donna, che erano nella parte posteriore dell'aereo. Da quel momento, è iniziata una lenta conta dei morti fino al bilancio definitivo di 179 vittime, «di cui 65 sono stati identificati», dicevano in serata le autorità, precisando che è iniziato il riconoscimento degli altri morti attraverso i prelievi del Dna.

Nel terminal di Muan, i parenti in lacrime si stringevano nel dolore in attesa di informazioni, mentre sugli schermi dello scalo che solitamente indicano le partenze e gli arrivi, comparivano i nomi, le date di nascita e le nazionalità delle vittime. I soccorsi stanno ora esaminando varie possibilità sulle cause dell'incidente, tra cui quella che l'aereo fosse stato vittima di un “bird strike” (impatto con uno stormo di uccelli) che ha danneggiato il sistema dei carrelli dell'aereo, già in difficoltà per le condizioni meteorologiche sfavorevoli. Entrambe le scatole nere sono state recuperate: si tratta del registratore dei dati di volo e di quello vocale relativo alla cabina di pilotaggio.

Secondo una prima ricostruzione, la torre di controllo aveva lanciato l'allarme per uno stormo di uccelli appena sei minuti prima che il Boeing si schiantasse. L'allarme è stato lanciato alle 8.57, il pilota ha subito dichiarato il mayday alle 8.58 tentando di atterrare alle 9.00, ma si è schiantato tre minuti dopo, mentre toccava terra senza il carrello. «Durante il tentativo di atterraggio sulla pista numero 1, la torre di controllo ha emesso un avviso di impatto con gli uccelli e il pilota ha dichiarato mayday poco dopo», hanno affermato i funzionari del ministero dei Trasporti. A quel punto, è stato concesso l'autorizzazione all'atterraggio nella direzione opposta sulla pista, dopodiché il pilota ha tentato di toccare terra fino a quando non ha superato la pista e si è scontrato con un muro di recinzione. Durante la conferenza stampa, Kim E-base, l'amministratore delegato della Jeju Air, una delle più grandi compagnie aeree low cost sudcoreane, e altri dirigenti si sono inchinati in segno di scuse mentre da più parti sono giunti i messaggi di cordo glio.

