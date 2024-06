«Cordone ombelicale, le donazioni solo nel 2,5% dei parti» 

«Tante e straordinarie nuove potenzialità curative per innumerevoli patologie, ma le donazioni di cordone ombelicale rappresentano soltanto il 2,5% dei parti, e i trapianti in Italia delle sue preziose cellule staminali nel 2023 sono stati soltanto 10 rispetto agli anni precedenti: è impensabile che una ricchezza così grande venga letteralmente sprecata», dice Paola Pinna, presidente di Osidea Aps, che ha promosso il convegno nazionale su “Cellule staminali, il futuro della donazione cordonale”, che si è tenuto a Cagliari nei giorni scorsi.

Sugli aspetti legali e le normative della donazione si è soffermato Gavino Tedde, avvocato del Foro di Cagliari. E oltre che di burocrazia, di mancanza d’attenzione alle donne in attesa ha parlato Gian Benedetto Melis, già professore di Ginecologia e Ostetricia dell'Università di Cagliari: alla diminuzione della natalità del 30% corrisponde una riduzione delle donazioni del 70%, anche perché non c'è informazione per le future mamme nelle strutture di riferimento. «Chiederemo alle istituzioni pubbliche un impegno a rilanciare il tema della donazione del cordone ombelicale, che è un atto d'amore, ma richiede un’organizzazione sanitaria capace di accoglierlo», dice Pinna, che ricorda il sito cordoneombelicale.it.

