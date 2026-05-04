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Monserrato.
05 maggio 2026 alle 00:33

Cordolo distrutto, spunta la svolta vietata 

Rischio incidenti tra via Cabras e via Giulio Cesare: «Intervenite subito» 

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Non è chiaro se sia stato vandalizzato intenzionalmente, travolto da un’auto distratta o spostato per usare l’isola di traffico come parcheggio. Sta di fatto che il cordolo che separa l’inizio di via Cabras da via Giulio Cesare, poco prima della svolta per via Porto Botte, risulta danneggiato. Le sue parti sono sparse qua e là e nessuna barriera fisica impedisce alle auto il passaggio da una strada all’altra. Ed è proprio quello che sta succedendo: sono diversi i veicoli che per fare più in fretta imboccano questa svolta vietata.

C’è per esempio chi arriva da Pirri e vuole girare in via Porto Botte senza dover arrivare alla rotonda della locomotiva e tornare indietro, ma anche chi da via Zuddas o via Giulio Cesare vuole entrare in via Cabras senza dover fare un lungo giro. Il risultato? Svariati rischi di collisione, visto che la manovra è del tutto inattesa per chi procede sull’una e l’altra corsia.

L’interrogazione

Il caso è stato discusso anche nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, con un’interrogazione urgente presentata dal pentastellato Massimiliano Cao: «La limitazione per evitare di girare in via Porto Botte è stata rimossa e si sta correndo il rischio di avere diversi incidenti», ha avvertito. «Più cittadini mi hanno segnalato i pericoli e hanno chiesto se il Comune può intervenire».

Trattandosi di una zona di confine tra Monserrato e Pirri – siamo proprio in corrispondenza del cartello che dà ad autisti e pedoni il benvenuto in città – una soluzione del problema va però discussa con l’amministrazione di Cagliari. Così ha spiegato l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi, in risposta all’interrogazione di Cao: «La situazione ci è già stata segnalata e siamo consapevoli che possa causare dei pericoli. L’abbiamo fatta presente al Comune di Cagliari e aspettiamo che ci diano un feedback, dopodiché relazionerò l’Aula sul ripristino».

Il varco

Poco più avanti rispetto al cordolo danneggiato c’è la zona in cui per anni, pur essendo vietata, veniva effettuata la svolta in via Porto Botte da parte di chi arrivava da Pirri, sempre col rischio di provocare scontri. Finché, a ottobre scorso, era stata posizionata una barriera fisica per impedire definitivamente la manovra, suscitando peraltro diverse polemiche per l’impatto della decisione sulla viabilità cittadina.

Non è quindi escluso che qualcuno abbia deciso di ovviare al “disagio”, aprendo da sé un varco qualche metro oltre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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