Cordolo di cemento, disagi nel parcheggio 

Uno dei parcheggi più utilizzati della città rischi di trasformarsi in una trappola per gli automobilisti. Nell’area di sosta di vico Verdi, all’ingresso del piano sopraelevato, all’altezza della sbarra è presente un cordolo di cemento che ormai è un vero pericolo. La barriera ostacola il transito dei veicoli, sono numerosi quelli che quotidianamente finiscono per sbattere contro il cordolo. Nonostante le numerose proteste degli automobilisti che denunciano danni a spoiler, parti meccaniche e carrozzeria, la situazione finora è rimasta immutata.Il cordolo è ben visibile ma forse non adeguatamente segnalato tanto è vero che non sono mancarti i piccoli incidenti con conseguenze economiche per i proprietari dei mezzi che hanno avuto poi necessità di riparare il guasto.

Il parcheggio di vico Verdi, costituito da un piano interrato e uno sopraelevato, è uno dei più frequentati in centro, con numerosi stalli disponibili, e per questo quel codolo non è passato inosservato e anzi viene continuamente segnalato, la speranza è che al più presto si intervenga con manutenzioni adeguate e si trovi una soluzione definitiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA