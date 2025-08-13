VaiOnline
Vico Verdi.
14 agosto 2025 alle 00:45

Cordolo di cemento, disagi nel parcheggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uno dei parcheggi più utilizzati della città rischi di trasformarsi in una trappola per gli automobilisti. Nell’area di sosta di vico Verdi, all’ingresso del piano sopraelevato, all’altezza della sbarra è presente un cordolo di cemento che ormai è un vero pericolo. La barriera ostacola il transito dei veicoli, sono numerosi quelli che quotidianamente finiscono per sbattere contro il cordolo. Nonostante le numerose proteste degli automobilisti che denunciano danni a spoiler, parti meccaniche e carrozzeria, la situazione finora è rimasta immutata.Il cordolo è ben visibile ma forse non adeguatamente segnalato tanto è vero che non sono mancarti i piccoli incidenti con conseguenze economiche per i proprietari dei mezzi che hanno avuto poi necessità di riparare il guasto.

Il parcheggio di vico Verdi, costituito da un piano interrato e uno sopraelevato, è uno dei più frequentati in centro, con numerosi stalli disponibili, e per questo quel codolo non è passato inosservato e anzi viene continuamente segnalato, la speranza è che al più presto si intervenga con manutenzioni adeguate e si trovi una soluzione definitiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 