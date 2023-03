Cordoglio per la morte di Fausto Congiu 

Grande cordoglio a Carbonia e a Giba per la scomparsa, giovedì sera, di Fausto Congiu, l’81enne di Villarios aggredito da uno sciame d’api. L’episodio è avvenuto vicino alle arnie che l’apicoltore hobbista (la cui attività era regolarmente registrata) curava nelle campagne di Punta Torretta, nella piccola azienda agraria comunale “Gerard Fabert” gestita dalla Comunità Via Marconi. Fausto Congiu era molto attivo nel mondo sociale e culturale sulcitano. Era diventato di recente vice presidente della Comunità, era presidente della Corale di Santa Cecilia di Carbonia (più volte fra gli artefici dell’iniziativa Corialiams a Monte Sirai), ed era anche baritono nella Polifonica Maschile Sulcitano. Ha svolto anche ruoli sindacali presso la Cisl e ha lavorato per vario tempo nella cantina sociale di Sant’Antioco. Fra i primi a esprimere cordoglio è stato il sindaco di Giba Andrea Pisanu.

Fausto Congiu nutriva da tempo passione per il mondo delle api sino a farlo diventare un hobby che coltivava con impegno. Per ora restano incerte le modalità con cui è avvenuto l’attacco delle api, che potrebbe essere riconducibile al malore avvertito dall’uomo: la circostanza potrebbe aver fatto agitare gli insetti con le conseguenze drammatiche che poi si sono verificate. Gli esperti dell’apicoltura ritengono che chi lavora con questi insetti raramente subisce un attacco dalla famiglia d’api che viene curata, salvo la presenza di un fatto anomalo può innervosire gli insetti. I funerali si terranno oggi alle 11 nella chiesa di Rosmarino, in via Liguria, a Carbonia.

Intanto ieri mattina nuovo allarme api: vigili del fuoco costretti a intervenire in una scuola di Cortoghiana. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA