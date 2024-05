Cordoglio per la morte di Benito Cani 

Il primo nome, Josè, gli venne imposto in onore di colei, Maria Josè di Savoia, che di lì a poco sarebbe diventata regina d’Italia.

Il secondo, Benito, in ossequio al capo del governo Benito Mussolini che proprio la mattina in cui lui veniva al mondo, stava inaugurando Carbonia dalla torre Littoria. Si è spento ieri a 83 anni Josè Benito Cani, il primo cittadino nato il giorno dell’inaugurazione della città il 18 dicembre 1938. Originario di Caput Acquas, fu tra i primi a svolgere l’attività di trasporto degli operai quando ancora il servizio pubblico sardo non era diffuso, poi gestì un’area di servizi carburanti. I funerali oggi alle 16.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco. Anche l’amministrazione comunale di Carbonia esprime cordoglio alla famiglia. (a. s.)

