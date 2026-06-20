Cordella e Pischedda al lavoro 

Pubblico delle grandi occasioni ieri sia a Busachi che a Fordongianus per la cerimonia di insediamento delle nuove Amministrazioni, guidate da Lino Cordella e Serafino Pischedda. Diversi i sindaci del territorio presenti alle due Assemblee dove i sindaci hanno presentato gli esecutivi. Sia a Busachi che a Fordongianus la scelta è stata quella di affiancare agli assessori, i consiglieri che si occuperanno di settori specifici.

A Busachi Lino Cordella, dopo i ringraziamenti, ha auspicato l’avvio di un nuovo corso sia nell’Unione del Barigadu che con la collaborazione con Ula Tirso. E poi ha approfittato della presenza del consigliere regionale Antonio Solinas e del presidente della Provincia Paolo Pireddu per chiedere interventi su sanità e viabilità. Cordella ha infine ringraziato il sindaco uscente Giovanni Orrù.

A Fordongianus il sindaco Serafino Pischedda ha giurato per la quarta volta. Ha ringraziato la popolazione per la rielezione e le forze politiche, sia di maggioranza che di minoranza, che dal 2010 l’hanno fatto crescere. Presentate anche le linee programmatiche che ricalcano il programma dato ai cittadini in campagna elettorale. Lunedì alle 19.30 è invece convocato il Consiglio di insediamento a Samugheo.

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