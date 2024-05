Corda punta in alto «Ascolteremo tutti, promettiamo fatti» 

Cinque anni all’opposizione della Giunta Locci, poi la decisione di scendere in campo e rappresentare il centrodestra come candidato sindaco. Alberto Corda, 55 anni, medico chirurgo radiologo, è una delle novità nella sfida a quattro per le comunali 2024 a Monserrato. Sposato, due figlie, è sostenuto da una coalizione formata da Riformatori (il suo partito), Fratelli d’Italia, Alleanza Sardegna e Civitas.

Le ragioni che l’hanno convinta a scendere in campo?

«Abbiamo avvertito la necessità di impegnarci per riportare la politica al centro della vita di Monserrato, intendo soprattutto la capacità di trovare soluzioni all’interno del Consiglio ascoltando la voce di tutti. Il primo nemico è l’astensionismo che nasce dal fatto che la politica non soddisfa le esigenze dei cittadini, noi siamo in corsa per dimostrare il contrario».

In caso di elezione quali saranno le priorità?

«C’è tanto da fare, ma ci concentreremo su due aspetti principali: quello strutturale perché la città ha bisogno di interventi su strade, verde, commercio e tanto altro; e quello sociale a iniziare dalla guardia medica di cui mi occupo da oltre 20 anni, per continuare con gli asili e le scuole, perché sono servizi strategici che permettono alle famiglie di avere una qualità della vita migliore. Tutto questo va però coordinato con ogni singolo cittadino il quale deve sapere che con noi le porte del Comune saranno sempre aperte».

In 20 anni Monserrato ha perso quasi 2mila residenti, come si bloccano fuga dei giovani e spopolamento?

«E qui torniamo alla mancanza dei servizi. Le nuove generazioni hanno bisogno di tutta una serie di infrastrutture che devono garantire la migliore qualità della vita, penso a centri di aggregazione, a quelli sportivi, ai servizi internet. Le giovani famiglie vogliono stare Monserrato ma hanno bisogno di servizi. Senza sono costrette ad andare via».

Cosa le hanno chiesto i cittadini in questi giorni?

«Tantissime cose ma c’è un minimo comune denominatore: vogliono onestà, che si dica loro cosa va fatto e cosa si può fare. Sono stanchi degli annunci e vogliono i fatti, noi siamo per i fatti anche quando sono difficili».

Ha già in mente i nomi per la sua Giunta?

«Ho le idee molto chiare, abbiamo una squadra di persone molto competenti ed estremamente valide che conoscono il territorio».

Lei di recente ha lanciato un appello per abbassare i toni in campagna elettorale, le sembra che sia stato accolto?

«Una settimana dopo, nell’ultimo Consiglio, sono stati portati in Aula atti importanti senza che i consiglieri fossero messi in condizione di conoscerli in maniera adeguata. Si è continuato con i modi arroganti senza dare la giusta dignità a chi è lì non per prendere ordini ma per rappresentare i cittadini».

Quali promesse si sente di fare a chi andrà alle urne?

«Una su tutte: accoglieremo Monserrato dentro il Consiglio comunale e nessuno si sentirà escluso. Il Consiglio si occuperà di ciò che chiedono i cittadini e le soluzioni verranno concertate con loro, nessuno verrà abbandonato né resterà indietro».

