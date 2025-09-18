Corda (Pd): «Il mio silenzio per far rumore» 

Voto contrario sul progetto del nuovo ponte di via D’Annunzio (che, oltre a mettere in sicurezza il quartiere dalle alluvioni elimina il cavalcaferrovia e rivoluziona la viabilità) ma silenzio in aula. Una scelta quella di parte dell’opposizione che il consigliere Pd Gianluca Corda ha voluto spiegare con un post su Facebook dall’eloquente titolo “Chiedo scusa agli olbiesi”.

«Ho voluto far capire ancora meglio ciò che da anni accade nel Consiglio comunale di Olbia, che dovrebbe essere il luogo più alto della politica cittadina», scrive Corda: «Al di là dei due o tre interventi di alcuni di noi consiglieri di minoranza, regna ormai da tempo il silenzio più assoluto. La maggioranza, forse, decide tutto prima delle sedute. L’aula è diventata un mero ratificatore di decisioni prese da pochi, forse pochissimi, forse uno solo». Sul punto in questione, Corda osserva che il Pd aveva presentato un’osservazione alla Regione, chiedendo di includere tutte le opere previste nell’intervento nelle procedure di V.I.A. «Eppure, un’opera così importante è stata presentata in pochi minuti dal sindaco. Nessuna commissione consiliare convocata. La commissione Lavori pubblici non si riunisce da tempo, nonostante le tante opere in corso. Nessun intervento di un tecnico, né di un assessore. Nessuna slide. Nessun riferimento a una casa di cittadini abbattuta, né ai beni archeologici presenti. Il nulla. Ho scelto il silenzio perché facesse più rumore.

