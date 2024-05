Corda lancia il suo programma: «Strutture dedicate ai giovani per fermare lo spopolamento» 

La campagna elettorale del centrodestra prende forma: il candidato sindaco Alberto Corda ieri, in piazza Maria Vergine, ha presentato la sua candidatura e le liste (Riformatori, Fratelli d’Italia, Alleanza Sardegna e Civitas). «Ci vuole un cambiamento storico per la città», ha detto spiegando la sua idea di Monserrato, «sono tanti i progetti da portare a termine e altri da riprendere in mano per fare modifiche che saranno valutate in base alle richieste dei cittadini». Nel suo intervento ha parlato più volte di ascolto e partecipazione, commercio, cultura e università: «Sono sempre più le attività che chiudono e la città si sta spopolando» perciò, secondo Corda, serve «un piano del commercio e del traffico e più parcheggi». Poi le strade: «Molte sono in condizioni pessime». Il candidato del centrodestra ha sottolineato poi altri aspetti che ritiene prioritari: «L’ecocentro: occorrerà verificare il rispetto del capitolato della gara d’appalto, anche per quanto concerne il servizio di pulizia manuale e meccanizzata delle strade». Ha detto di voler coinvolgere i cittadini nel bilancio e nelle sedute consiliari e di voler realizzare un centro giovani nell’ex scuola media di via Tonara e una Casa dello Studente e anche «aprire finalmente la Casa della Salute con al suo interno un poliambulatorio comunale e quindi anche la guardia medica».

Stasera ad aprire la propria campagna elettorale sarà Valentina Picciau, appoggiata da M5S, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato. Inaugurerà la sua sede alle 18 in via del Redentore. Giovedì è stato il turno di Efisio Sanna, sostenuto da Pd, Adesso Sardegna e Cultura è Libertà, mentre domenica scorsa ha parlato il sindaco uscente Tomaso Locci, appoggiato da Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana.

