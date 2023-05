Corda-Cabras, accuse e veleni 

A infastidire Silvia Cabras sono anche le chiacchiere sul consorte, dipendente del settore urbanistico, assunto ben prima che lei entrasse in politica: «Chiedo al consigliere Corda di non citarmi più per cose infondate: quando dice che mio marito trascorre le giornate al bar e che gli sarebbe arrivata una lettera di licenziamento per incompatibilità rasenta il ridicolo. Sono stufa, non provo nessuna stima per lui: forse i colleghi della minoranza potrebbero dare a Corda qualche consiglio per evitare certe figuracce».

Il botta e risposta è cominciato in apertura di Consiglio, quando Silvia Cabras ha preso la parola per le dichiarazioni di apertura: «Ero assente nella scorsa seduta, ma mi è stato riferito che il consigliere Corda – citando il Decreto legislativo 267 degli Enti locali – ha chiesto la revoca della mia carica perché, a suo dire, sarei incompatibile. Evidentemente la sua lettura è stata piuttosto superficiale, visto che la legge si riferisce a nomine dirette assegnate dal sindaco: io non faccio parte della Giunta, sono stata eletta dai cittadini. Mi chiedo come faccia, dopo vent’anni, a non conoscere queste cose».

Presunte incompatibilità legate ai vincoli di parentela, botta e risposta in Aula: clima rovente, durante l’ultimo Consiglio comunale, dove la consigliera e presidente della Commissione pari opportunità Silvia Cabras e l’esponente della minoranza Silvano Corda non se le sono mandate a dire. Alla base dello scontro, le dichiarazioni durante la seduta precedente fatte da Corda, secondo il quale Cabras – moglie del dipendente comunale Enrico Garau - non potrebbe ricoprire quel ruolo in quanto cognata del sindaco.

Presunte incompatibilità legate ai vincoli di parentela, botta e risposta in Aula: clima rovente, durante l’ultimo Consiglio comunale, dove la consigliera e presidente della Commissione pari opportunità Silvia Cabras e l’esponente della minoranza Silvano Corda non se le sono mandate a dire. Alla base dello scontro, le dichiarazioni durante la seduta precedente fatte da Corda, secondo il quale Cabras – moglie del dipendente comunale Enrico Garau - non potrebbe ricoprire quel ruolo in quanto cognata del sindaco.

In Consiglio

Il botta e risposta è cominciato in apertura di Consiglio, quando Silvia Cabras ha preso la parola per le dichiarazioni di apertura: «Ero assente nella scorsa seduta, ma mi è stato riferito che il consigliere Corda – citando il Decreto legislativo 267 degli Enti locali – ha chiesto la revoca della mia carica perché, a suo dire, sarei incompatibile. Evidentemente la sua lettura è stata piuttosto superficiale, visto che la legge si riferisce a nomine dirette assegnate dal sindaco: io non faccio parte della Giunta, sono stata eletta dai cittadini. Mi chiedo come faccia, dopo vent’anni, a non conoscere queste cose».

A infastidire Silvia Cabras sono anche le chiacchiere sul consorte, dipendente del settore urbanistico, assunto ben prima che lei entrasse in politica: «Chiedo al consigliere Corda di non citarmi più per cose infondate: quando dice che mio marito trascorre le giornate al bar e che gli sarebbe arrivata una lettera di licenziamento per incompatibilità rasenta il ridicolo. Sono stufa, non provo nessuna stima per lui: forse i colleghi della minoranza potrebbero dare a Corda qualche consiglio per evitare certe figuracce».

La presidente della Commissione pari opportunità, quando è arrivato il momento della replica di Corda in Consiglio, ha preferito uscire dall’Aula.

Il dibattito

In difesa della collega di maggioranza è intervenuto Franco Magi: «Innanzitutto suo marito si è sempre comportato bene, andando al di là delle appartenenze politiche. La consigliera Cabras è stata eletta dai cittadini non dal sindaco, Corda – che rosica da quando ha perso le elezioni – non perde occasione per diffamarci». Pronta la replica di Silvano Corda: «Conosco bene la legge 267 e non ho mai detto che il marito della consigliera Cabras commette dei reati, ho sono parlato di una questione di opportunità: il sindaco ha anche la delega al Personale, non determina le posizioni organizzative, a farlo sono però i funzionari che ha nominato. Il marito della consigliera, che si occupa anche di pianificazione delle lottizzazioni e del verde pubblico si comporta come se fosse un responsabile di settore o un assessore: ritengo non si possa andare quattro volte al giorno al bar a prendere il caffè. Sono presidente della Commissione di vigilanza e continuerò a fare il mio dovere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata