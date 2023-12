Corda all’attacco sulle indennità Soddu: ci denunci 

La polemica è innescata da un post sui social: «I nostri amministratori si sono aumentati le indennità oltre i termini di legge, e ci sono costati in più del dovuto 169.285,63 euro». È ancora una volta Felice Corda, ex dirigente regionale, ad attaccare dopo la delibera del 7 dicembre con la quale l’amministrazione comunale adegua le indennità, secondo la normativa nazionale e regionale. Ma per Corda partendo non seguendo la normativa per l’adeguamento, o meglio, sbagliano le cifre di partenza. «Visto che ha questa certezza faccia la denuncia - replica il sindaco Andrea Soddu - ci vediamo in tribunale. Se un cittadino è a conoscenza di qualcosa che non va lo denunci, dice che ci siamo intascati dei soldi? Denunci». Corda fa i conti sulle indennità di funzione anche retroattive che, secondo le tabelle, sarebbero partire da una cifra superiore a quella prevista: «Il sindaco ha preso più del dovuto: euro 28.366,70; vice sindaco (tra Cocco e Beccu) 21.470,11; assessori 17.063,53; assessore e presidente del Consiglio (tra Cocco e Beccu) 17.063,11 caduno; gli altri assessori 85,321,75». Sottolinea: «Capisco la gravità delle accuse, attendo la smentita o una querela da parte di tutti gli interessati».

