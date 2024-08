Corallo e granchio blu, fondi per la ricerca 

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura e riforma agro-pastorale Gian Franco Satta, la Giunta regionale ha deliberato le modalità di erogazione di contributi, prevedendo la possibilità di anticipazione, a favore di soggetti pubblici quali università ed enti di ricerca volti alla realizzazione di attività di ricerca e monitoraggi scientifici per conto dell’Amministrazione regionale, in particolare sulle colonie di corallo rosso ( Corallium rubrum ) e sulla specie aliena invasiva granchio blu ( Callinectes sapidus ).

Nello specifico, al primo progetto è destinato uno stanziamento di 190mila euro, per ciascuna annualità 2024 e 2025, affidato all'Università di Cagliari. Questo intervento – ha spiegato Satta - è cruciale per la gestione sostenibile del corallo rosso, una risorsa marina di grande valore, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 59/1979.

Il secondo progetto, al quale sono stati destinati 400mila euro per il 2023, è focalizzato sulla cattura e quantificazione del granchio blu, una specie aliena invasiva. I fondi sono ripartiti equamente tra le Università di Cagliari e Sassari, con ulteriori risorse previste per il biennio 2024-2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA