Coralli protetti, denunciato 

A casa aveva oltre cinque chili di coralli di specie protetta, fra cui il corallo cervello. E soprattutto aveva intenzione di venderli illegalmente ma i piani di un oristanese sono stati bloccati dai carabinieri. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali del Nucleo Cites di Cagliari, dipendenti dal Centro anticrimine natura dei Carabinieri.

L’operazione è scattata nei giorni scorsi nell’ambito di una serie di controlli per il contrasto e la prevenzione di reati ambientali; dopo diverse verifiche, i militari hanno fatto scattare la perquisizione e nell’abitazione hanno dell’uomo hanno ritrovato diverse specie di corallo, senza la documentazione sulla regolarità dell’origine e la provenienza. I carabinieri inoltre hanno accertato che l’uomo avrebbe tentato di vendere illegalmente le varie specie di corallo e così è scattata la denuncia alla procura per vendita di specie protette dalla Convenzione di Washington in assenza della prevista documentazione. I vari coralli appartengono a diverse specie, tutte protette: sono stati messi sotto sequestro dai carabinieri di Cagliari.

