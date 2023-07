«Coraggio e competenza»: i costruttori edili elogiano Truzzu 

«Stiamo lavorando con tutti i finanziamenti a disposizione, che ci hanno spinto ad accelerare le attività che già stavamo facendo e programmarne delle nuove, in modo da garantire le tempistiche che il Governo ci chiede. Siamo arrivati a 120 milioni di euro grazie al Pon Metro e il prossimo segmento ci darà la disponibilità di altri 222 milioni. In questo momento, però, la necessità è proprio quella di utilizzare le risorse perché con questo sistema, se spendi vieni premiato».

L’elogio di Tilocca

Lo ha detto il sindaco Paolo Truzzu nel corso di un incontro nella sede dell'Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili. «Il sindaco si è dimostrato sensibile nel voler spiegare al sistema produttivo delle imprese della Sardegna, quella che è la programmazione futura per portare la città più bella della Sardegna a diventare una delle città più belle d'Italia», ha detto il presidente dell’Ance Pierpaolo Tilocca. «Ha avuto coraggio e competenza perché in un lasso di tempo breve, è stata fatta programmazione delle opere, progettazione, gare ed esecuzione dei lavori. Capacità ed efficienza come quelle dimostrate dal sindaco di Cagliari e Metropolitano, credo siano più uniche che rare».

Cresce l’edilizia

Amalia Sabatini, della Direzione affari economici, finanza e centro studi di Ance, ha evidenziato «un bilancio positivo nel biennio 2021-2022 con un ritorno ai livelli pre-pandemia. Il settore edilizio è cresciuto, in questo periodo del 47% e nell'anno in corso si registra una crescita del 4%. L'impennata è sostenuta dal Superbonus», fa notare Sabatini, «ma a partire dal 2023 crediamo che quella parte si riduca ma verrà compensata da un incremento del comparto delle opere pubbliche. Le prospettive sono in crescita anche grazie al Pnrr che sta andando bene perché gli enti hanno dimostrato di saper affrontare la sfida e anche le imprese sono state al passo. Per adesso sono stati realizzati gli investimenti in essere ma da adesso dovrebbero partire le nuove progettualità. Abbiamo stimato 3,3 miliardi di investimenti sulla Sardegna a carico del Pnrr», ha aggiunto, «e analizzando il problema che è stato sollevato sulla frammentarietà dei fondi, direi che non bisogna guardare la dimensione dell'intervento ma la sua funzionalità e il suo contributo alla crescita. Sono preziosi appuntamenti come questo dove imprenditori e amministratori si mettono insieme per raggiungere lo stesso obiettivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA