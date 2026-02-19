VaiOnline
“Cime Tempestose” dal capolavoro di Emily Brontë
20 febbraio 2026 alle 00:17

Coraggio di una regista o semplice marketing? 

Non è raro che un film conquisti l’attenzione mediatica già prima dell’uscita in sala. Basta, in certi casi, il solo impatto delle anteprime promozionali ad accendere un dibattito capace di protrarsi a lungo e polarizzare le opinioni. Qualcosa di simile è accaduto anche a “Cime Tempestose”: l’ultimo adattamento del capolavoro letterario di Emily Brontë a cura di Emerald Fennell. Sono molti, in effetti, i motivi che hanno orientato l’attenzione sul titolo: la fama che precede la regista, apertamente disinvolta nel trattare temi scomodi, come già visto in “Una donna promettente” e “Saltburn”; i protagonisti, affidati a Margot Robbie e Jacob Elordi, due icone di talento e fascino tra le più idolatrate di oggi; ma soprattutto la volontà di insistere sulla componente erotica già insita nel romanzo. Altrettanto fragore hanno suscitato le ire dei puristi, preoccupati di un rifacimento irrispettoso e titubanti per la scelta dei due attori, nettamente diversi dai ruoli descritti nella controparte cartacea. Fiduciosa negli obiettivi prefissati, volti a rievocare le emozioni provate alla prima lettura, la Fennell preferisce adottare un approccio libero e personale: una decisione dettata dal marketing o una coraggiosa visione autoriale?

La storia

Nelle brughiere dello Yorkshire dell’Ottocento, il facoltoso Mr. Earnshaw, proprietario della casa colonica di Wuthering Heights, accoglie nella sua dimora un bambino orfano di origine straniera, più per un atto di vanità che per compiere un gesto caritatevole. Sua figlia Catherine s’interessa subito al coetaneo e, dopo avergli dato il nome di Heathcliff, lo accetta come suo compagno di giochi, chiedendogli di assecondare ogni suo più ostinato capriccio. Dopo i primi momenti di attrito, emerge lentamente un’intima fiducia, che si fa ancora più salda in età adulta, quando, oltre alla complicità, s’insinua un desiderio di natura passionale. Mr. Earnshaw, tuttavia, dopo aver sperperato le proprie ricchezze, insiste perché Catherine si conceda in moglie a un nobile d’alto lignaggio. Tale scelta ricade inevitabilmente sui sentimenti che la ragazza prova per Heathcliff, incompatibili con le prospettive di una posizione socialmente riconosciuta. Come una forza contro ogni ostacolo, l’amore condurrà i due in una danza che li allontanerà e li farà sempre più vicini, incuranti delle possibili conseguenze.

Grande sincerità

Già dai primi istanti, lascia senza fiato la potenza evocativa delle immagini: scandita dai toni scuri della fotografia, dalla cura maniacale per i costumi e i dettagli scenografici, dalle audaci soluzioni registiche che elevano uno scenario intriso di leggenda e folclore. In questo quadro, le allusioni sessuali rispecchiano la psicologia complessa dei personaggi, sospinti nel loro arco evolutivo da pulsioni ataviche come la gelosia, il dubbio e l’ossessione, senza perdere mai di vista il tono lirico e romantico dell’insieme. Al di là dei detrattori, Robbie e Elordi sfoggiano una chimica irresistibile; il secondo, soprattutto, rivela, nelle variazioni del suo carattere, una coerenza e un’intensità sempre impeccabili. Con aperta sincerità, la pellicola riesce a convincere pur lontano da una ricostruzione del tutto aderente, omaggiando invece il valore dei sentimenti, senza sacrificarli sull’altare di un basso e inutile sensazionalismo.

