Coprifuoco, effetto boomerang 

Tolleranza zero, sì. Anzi, no. A venti giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza firmata dal sindaco, Settimo Nizzi, che abbassa le serrande dei negozi di prossimità, dalle 20 alle 7, con l'intenzione di limitare il consumo di bevande alcoliche, principali responsabili del disordine pubblico nel quadrilatero della movida cittadina, il Comitato del centro storico fa i conti con (alcuni) residenti e commercianti che si sentono penalizzati da una misura restrittiva generalizzata e giudicata poco efficace. Il provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale dietro richiesta del Comitato di quartiere che suggeriva un giro di vite al precedente divieto di bere alcolici negli spazi pubblici del centro, con l'obiettivo di ridurre il disturbo della quiete pubblica e gli episodi di disordine causati, spesso, dal consumo eccessivo di alcol, presumibilmente acquistato nei minimarket aperti fino a notte fonda.

Effetti collaterali

Ma la chiusura alle otto di sera di tutti i negozi di vicinato che hanno la licenza per vendere alcolici, compresi i distributori automatici, fa storcere il naso ai titolari di alcune attività che, ieri, hanno manifestato le loro perplessità durante l'assemblea indetta dal Comitato, a cui hanno partecipato anche alcuni consiglieri comunali, e che ha avuto l'effetto (domino) di un coprifuoco. Tra la percezione di insicurezza suscitata nei residenti dai negozi chiusi che, invece, fungevano da presidio nelle ore serali, e il danno economico dei commercianti colpiti dalla misura. «Ho un negozietto di alimentari in via Brigata Sassari che, prima dell'ordinanza, chiudevo alle 20.30, orario che consentiva di servire una clientela abituale che comprava le ultime cose prima di tornare a casa dal lavoro e che, nelle mie entrate, faceva la differenza», lamenta la proprietaria del market nel quartiere San Simplicio. «È una misura ingiusta, io ho sempre rispettato il divieto di vendere alcolici dopo le 19, basterebbe solo controllare chi non lo fa e sanzionarli», aggiunge il titolare di Poddar Alimentari, in Piazza Matteotti. Sarebbe sufficiente intensificare i controlli, anche per il proprietario di alcuni distributori automatici del centro, Salvatore Piras: «Ho la licenza per vendere gli alcolici ma non ho mai introdotto una bottiglia, da quando è entrata in vigore l'ordinanza ho perso il 40 per cento degli incassi quotidiani, dovendo rimanere aperto 11 ore contro le 24 pre ordinanza, e oltretutto privando i cittadini di un servizio utile».

I controlli

Troppo pochi gli agenti in organico nelle forze dell'ordine per rastrellare il territorio, riferisce il presidente del Comitato, Tore Serra, che, però, assicura che chiederà al sindaco di “limare le restrizioni”.

Talmente pochi per poter garantire una sicurezza capillare della zona sorvegliata speciale che, a detta dei pochi esercenti che potrebbero rimanere aperti dopo le venti, gli agenti avrebbero suggerito loro di abbassare comunque le serrande dopo il crepuscolo.

