Coppie e famiglie, l’attesa per stasera 

Chatillon . Un lunedì di vigilia di partita a Chatillon. E come prima della gara con il Como, Nicola ha voluto preparare i ragazzi senza avere qualcuno sugli spalti. Ma questo non ha fermato qualche decina di supporter rossoblù che ha trovato un pertugio per osservare comunque gli schemi su calci da fermo di Pavoletti e compagni. Una famiglia arrivava da Rosignano, vicino a Livorno: padre, madre e due ragazzi, anche loro calciatori, vestiti con la maglia del Cagliari, venuti a trovare un amico in Valle d’Aosta. Ne hanno approfittato per vedere la loro squadra del cuore e stasera saranno alla partita. Il nonno era sardo (del centro dell’Isola) ma residente per tanti anni a Cagliari, vicino alla foresteria che ospitava anche Gigi Riva. E a loro ha sempre raccontato tanti aneddoti sui loro incontri per strada.

Il rossoblu nel cuore, ma qualche simpatia per le big “a strisce”, per una famiglia originaria di Carbonia, ma residente da tempo a Spilamberto, a metà tra Modena e Bologna. Visita in Val d’Aosta come antipasto per la partita di sabato. E poi c’è Luigi di Sant’Antioco, più di 30 anni a Milano, sales manager per una multinazionale. Tifosissima anche la figlia, contagiata dalle origine sarde del padre.

