Coppia trovata morta in casa, omicidio-suicidio 

Livorno. Prima ha sparato alla moglie, che era ancora a letto probabilmente addormentata, uccidendola sul colpo, poi ha rivolto contro di sé il suo fucile da caccia e ha fatto di nuovo fuoco crollando a terra, anche lui ormai senza vita, sul pavimento della camera. È quanto ricostruito dai carabinieri dopo la scoperta dei corpi senza vita di due coniugi, Bruno e Rosella Falleni, lui 81 anni e lei 75, nella villetta a schiera dove abitavano da tempo. L'ipotesi, per chi indaga, è che si sia appunto trattato di un omicidio suicidio: alla base del gesto, sempre secondo gli investigatori, ci sarebbero le precarie condizioni di salute in cui si trovavano entrambi. Per tutti è la tragedia che ha sconvolto ieri all'alba la comunità intera di Castagneto Carducci, frequentata località tra mare e terra in provincia di Livorno. Ad allertare il 118, con i soccorritori intervenuti intorno alle 6,30, è stato un vicino che aveva avvertito gli spari. A fare per primo la scoperta però è stato l'unico figlio della coppia: per motivi di lavoro non risiede più a Castagneto ma proprio per occuparsi dei genitori aveva passato la notte in un appartamento del piano terra della villetta. Svegliato dagli spari è salito subito dai suoi: trovandosi di fronte all'inimmaginabile, in preda a un forte stato choc non ha avuto lì per lì nemmeno la forza di chiamare i soccorsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA