Coppia trovata morta in casa 

Brescia . Il sangue sul terrazzino ha insospettito un vicino di casa che ha lanciato l’allarme. Pochi minuti più tardi, arrivati nell’appartamento di Lonato del Garda, i carabinieri hanno scoperto i corpi adagiati sul pavimento, le vene dei polsi recise. La scena di un omicidio-suicidio, secondo gli inquirenti. Si tratta di un operaio bresciano di 50 anni e della sua compagna 45enne, originaria della Cina. È successo nella tarda serata di martedì. L’autopsia, disposta dalla Procura per quest’oggi, chiarirà alcuni elementi dell’accaduto, ma secondo i primi rilievi effettuati, a morire per prima sarebbe stata la donna, poiché le ferite ai polsi e lungo le braccia lascerebbero presumere che non se le sia inferta da sola. L’uomo, invece, sarebbe morto poche ore più tardi. Gli investigatori stanno interrogando parenti e amici della coppia.

