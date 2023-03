Coppia trovata morta in casa 

Brindisi. Un colpo di fucile per uccidere Antonio Calò, due per ammazzare la moglie, Caterina Martucci: 70 anni lui, 64 lei. Una vita insieme. Ed insieme sono stati trovati, uccisi nel loro casolare di campagna a Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi).

Il cadavere dell'uomo era riverso a terra in soggiorno; il corpo della donna nella stanza da letto. È stato il fratello dell'uomo, Carmelo Calò preoccupato perché non sentiva il 70enne da ore, a raggiungere il casolare e ad accorgersi del dramma. «Mio fratello non ha mai fatto male a nessuno. Non aveva soldi. Non so cosa sia potuto accadere». La casa dove abitava la coppia non è stata messa a soqquadro, ed è per questo che gli investigatori non pensano che si sia potuto trattare di una rapina finita male. Dell'arma con cui sono stati uccisi i due coniugi non c'è traccia. Resta il giallo sul movente, per un duplice omicidio che ha sconvolto la tranquillità della piccola borgata.

