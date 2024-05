Coppia toscana sorpresa con pietre di Fordongianus 

Si stavano imbarcando dall’Isola Bianca alla volta di Livorno e avevano con sé un carico consistente di pietre prelevate dalla zona termale di Fordongianus. Una coppia di turisti toscani sono stati fermati ieri dagli agenti della security dell'autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna durante le ispezioni di routine sui passeggeri in imbarco. Una ventina di sassi erano stati custoditi nel bagagliaio dell'automobile con la quale la coppia stava viaggiando. Per la loro conformazione, non si esclude che alcune delle pietre siano state trafugate da aree archeologiche. Dell'episodio è stata informata l'agenzia delle dogane.

