Coppia si salva per miracolo 

La frase è rimasta impressa, ripetuta più volte da una donna sotto choc e in fuga dalle fiamme, a quei soccorritori che si sono imbattuti in una scena da incubo, alle 3.40 di ieri. «La candela, la candela!». Potrebbe essere proprio una candela dimenticata accesa in cucina la causa del terribile rogo che poteva finire in tragedia, al secondo piano di un piccolo condominio della via Einaudi, a Nuoro. Una coppia di infermieri, sulla cinquantina, è riuscita a mettersi in salvo, sebbene adesso si trovi ricoverata in gravi condizioni al Centro ustioni di Sassari. Il fuoco ha devastato il loro appartamento e costretto i vigili del fuoco a far evacuare pure altre quattro famiglie dallo stabile.

Risveglio di terrore

I festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno erano oramai archiviati. Marito e moglie riposavano, quando intorno alle 3.30 sono stati buttati giù dal letto nel modo peggiore possibile. Fiamme altissime, fumo ovunque e una temperatura infernale. La coppia ha fatto giusto in tempo a scappare lungo le scale del palazzo, ha attraversato il fuoco e per miracolo è riuscita a mettersi in salvo e a chiedere aiuto ai vicini. Subito è partita la richiesta d’intervento, sia al 118 sia al comando provinciale dei vigili del fuoco. Dal vicinissimo ospedale San Francesco è arrivata un’ambulanza, con i sanitari che hanno subito prestato le prime cure ai feriti. Le ustioni e il principio d’intossicazione, però, hanno fatto temere il peggio. Hanno reso necessario il coinvolgimento di Areus e l’invio di un elicottero, per il trasferimento della coppia all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Devastazione

«Credo sia impossibile individuare le cause del rogo», si lascia scappare un pompiere intervenuto sul posto. L’abitazione è completamente distrutta. Il caldo e lo choc termico hanno provocato lo scoppio delle pignatte. Anche l’intonaco è venuto giù. Marito e moglie sono stati travolti dalle fiamme: per fortuna sono riusciti a salvarsi, nonostante le gravi ferite e le profonde ustioni. Una vicina ha prestato i primi soccorsi, i vigili del fuoco sono giunti in un attimo e hanno lavorato per spegnere l’incendio. Carabinieri e agenti di polizia hanno evacuato in via precauzionale la palazzina. I danni sono ingenti, evidenti anche dall’esterno. Tutti i vani sono stati interessati ma non si registrano problemi alle strutture murarie.

