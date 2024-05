Coppia senza un tetto, Comune in campo 

Per adesso dormono ancora dove capita, e durante le mattine stazionano nella piazza del Municipio, ma per Ornella Pili e Antonio Di Pinto – la coppia che da un anno e mezzo vive per strada a Capoterra – potrebbe essere trovata presto una sistemazione. Gli uffici del servizi sociali si sono attivati per permettere ai coniugi di ottenere il sostegno economico che l’Inps riconosce agli utenti in condizioni di fragilità.L’assegno di inclusione permetterebbe alla coppia di trovare una casa in affitto, lasciandosi così alle spalle le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo di vita vissuta ai margini, cercando quotidianamente un luogo al riparo in cui trascorrere la notte.

Assessora e sindaco

Katiuscia Garone, assessora alle Politiche sociali, ha spiegato durante l’ultimo Consiglio comunale che gli uffici si sono sempre prodigati per trovare una soluzione che permettesse alla coppia di vivere sotto un tetto, ma che questa non abbia mai accettato le soluzioni proposte:«Purtroppo – ha detto – sinora ogni tentativo di trovare una sistemazione per queste persone non è andato a buon fine. A ogni modo i servizi sociali, attraverso gli strumenti istituzionali, sono al lavoro per risolvere una volte per tutte il problema di questa coppia».

Il sindaco, Beniamino Garau, afferma che l’amministrazione comunale intende permettere a marito e moglie di avere presto un tetto: «L’attenzione nei riguardi di questa situazione è altissima. Abbiamo un ufficio dei servizi sociali composto da persone molto competenti che quotidianamente si danno da fare per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Siamo fiduciosi che Ornella Pili e Antonio Di Pinto troveranno presto una sistemazione».

Promesse e fatti

Ornella Pili spera che alle promesse seguano i fatti:Ci auguriamo di poter vivere nuovamente in una casa e condurre un’esistenza dignitosa, ma nel frattempo la nostra condizione di vita non è cambiata. Dormiamo ancora dove capita, durante il giorno non sappiamo dove andare e fatichiamo a mettere insieme il pranzo con la cena».

L’ex sindaco Francesco Dessì, che si era interessato alla situazione dei due coniugi, auspica che una soluzione venga trovata quanto prima: «Se gli sforzi per aiutare queste due persone si fossero concentrati già nel momento in cui erano stati sfrattati non saremmo arrivati a questo punto. Mi auguro che queste persone possano lasciare presto la strada e trovare un’abitazione dignitosa: con il caldo estivo vivere senza una casa sarebbe difficile come in pieno inverno».

