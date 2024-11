Coppia rimproverata prima del pestaggio 

Ancora dubbi e qualche luce sul pestaggio di due giorni fa contro un 60enne in via Marginesu nel quartiere di Sant’Orsola. In attesa di chiarimenti ufficiali da parte della polizia di Stato, che sta indagando sull’accaduto, alcune persone della zona si pronunciano sull’episodio chiedendo l’anonimato. E diverse concordano sull’origine dell’attacco scaturita, sembrerebbe, da un approccio intimo tra due giovani che sarebbe avvenuto nella zona dei posti auto. Un contatto che, secondo quanto viene riferito, sarebbe stato di natura molto esplicita e ben visibile dagli abitanti. A quanto pare questo tipo di effusioni avrebbero avuto luogo anche in altre circostanze e, proprio questo ripetersi, sarebbe stata la causa della reazione dell’uomo. Il quale, contrariato da quanto stava vedendo, o rivedendo, si sarebbe rivolto ai due per chiedere di smetterla. Lo scambio tra i tre avrebbe presto assunto toni accesi finché il giovane, che non sarebbe del quartiere e neppure sardo, ha aggredito l’uomo. Un assalto vero e proprio, coi pugni diretti sul volto della persona, e non è chiaro se siano stati sferrati pure calci. La vittima ha riportato poi un trauma cranico, provocato dalle percosse o magari da una caduta a terra. La sera di due giorni fa il presunto aggressore è stato fermato dalla polizia.

