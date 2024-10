Coppia perseguitata: 37enne in carcere  

Per oltre un mese, a Villasimius, avrebbe minacciato il suo ex datore di lavoro e la convivente, cercando di estorcere dei soldi alla coppia e rendendo loro impossibile la vita: nei giorni scorsi l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione del paese che – si legge in una nota diramata dal Comando provinciale dell’Arma – lo hanno sorpreso vicino alla casa della coppia con una tanica di benzina e degli stracci imbevuti di carburante. Per Andrea Pinna, 37 anni, di Villasimius, una pioggia di accuse: resistenza a pubblico ufficiale, tentata estorsione, tentato incendio, atti persecutori, porto di oggetti atti ad offendere, minacce gravi e danneggiamento. Accompagnato in caserma per gli accertamento di legge, l’indagato è stato trasferito successivamente al carcere di Uta in attesa dell’udienza di convalida.

La denuncia

Tutto sarebbe iniziato dopo Ferragosto. Le vittime, stando ai primi accertamenti degli inquirenti, sarebbero stati più volta presa di mira dal giovane, alla ricerca di soldi. L’altro giorno, Andrea Pinna avrebbe minacciato la donna, intimandole di consegnargli del denaro e minacciando, in caso di rifiuto, di incendiare la casa dove abita insieme all’imprenditore. La coppia, spaventata dalle continue vessazioni, si è infine rivolta ai carabinieri, riferendo di aver subito per un mese e mezzo minacce, molestie e danneggiamenti e di vivere in uno stato di ansia tale da costringerli a cambiare abitudini di vita. Una situazione insopportabile.

Le ricerche

I carabinieri si sono messi subito all’opera cercando di rintracciare il presunto responsabile di queste vessazioni. Sul posto è intervenuto anche il maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito. Le ricerche sono andate avanti per alcune ore, sino a quando una pattuglia di militari della stazione di Villasimius ha individuato Andrea Pinna mentre, utilizzando una tanica di benzina e stracci imbevuti di carburante, sembrava intento ad appiccare il fuoco all'ingresso del cortile dell'abitazione della coppia.

L’arresto

Trovandosi di fronte i militari, il 37enne avrebbe reagito con violenza, minacciandoli e cercando di aggredirli. La pattuglia non si è fatta di certo impaurire, riuscendo a bloccarlo ed a accompagnarlo in caserma per gli accertamenti del caso. Gli inquirenti hanno anche provveduto alla perquisizione dell’auto di Pinna, a bordo della quale sono stati ritrovati e recuperati una scure e un coltello, poi posti sotto sequestro come corpi di reato.L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Uta,in attesa dell'udienza di convalida che dovrebbe tenersi questa mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. Alla Procura è stato girato un primo rapporto informativo. (red. prov.)

