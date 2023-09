Coppia patteggia per 11 chili di coca  

I carabinieri della Stazione di Lunamatrona avevano fatto irruzione nella loro abitazione, in via Vittorio Emanuele, a mezzogiorno del 7 aprile scorso, trovando 11 chili di cocaina, un chilo e 568 grammi di marijuana, 514 grammi di hascisc un fucile semiautomatico rubato e una serie di assegni per 8691 euro. Antonio Orrù e Simona Carrucciu, 32 e 37 anni (entrambi originari di San Gavino), erano stati arrestati con l’accusa di detenzione di un’ingente quantitativo di droga. Ieri mattina, dopo una lunga trattativa con i difensori, i due hanno patteggiato davanti al giudice una pena sotto i cinque anni: per la precisione 4 anni, 5 mesi e 26 giorni.

Il blitz dei carabinieri

Una volta fatta irruzione nell’abitazione, i militari avevano chiesto a Orrù di consegnare la droga che ipotizzavano detenesse: il 32enne avrebbe dato loro 300 grammi di hascisc, sostenendo di non possederne altra. Ma la perquisizione ha poi fatto saltare fuori anche il tesoretto: nove panetti di cocaina nascosti nel cofano posteriore di una Ford Fusion, ancora perfettamente sigillati con cellophane, più altra droga (hascisc e marijuana) all’interno della camera da letto e nel cortile. Sotto la lettiera delle galline, inoltre, i militari hanno rinvenuto un fucile con il colpo in canna e la matricola parzialmente abrasa, che poi hanno scoperto essere stato rubato a gennaio da un’auto parcheggiata davanti ad un bar di Villamar. In sede di convalida Orrù aveva sostenuto che i soldi fossero provento dell’attività di allevatore.

Il patteggiamento

Gli avovcati difensori Fernando Vignes (Orrù), Fabio Costa e Stefano Murgia (entrambi per Carrucciu), hanno chiesto di patteggiare e iniziato subito la trattativa con il sostituto procuratore Daniele Caria per scongiurare il rischio di una condanna pesantissima, vista l’ingente quantità di droga e tutti gli altri reati contestati alla coppia. Trovato l’accordo col pubblico ministero, ieri anche il giudice Luca Melis ha ritenuto corretta la pena finale, leggendo la sentenza che ha condannato la coppia a quattro anni, cinque mesi e venticinque giorni di reclusone.

RIPRODUZIONE RISERVATA