Coppia in cella: «Sono i vivandieri del boss» 

PALERMO. Gli ultimi due a finire in carcere con le accuse di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena sono Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri, marito e moglie sospettati di aver ospitato per mesi Matteo Messina Denaro a pranzo e cena nella loro casa di Campobello di Mazara. «Consentendogli - dicono gli inquirenti - non solo di trascorrere molte ore in piena tranquillità e in loro compagnia in un contesto domestico-familiare ma, anche e soprattutto, di incontrarsi con numerose persone e infine, ma non per importanza, di entrare ed uscire dalla loro abitazione effettuando accurati controlli per ridurre il rischio di essere avvistato dalle forze dell’ordine». E lui ricambiava: al figlio dei Bonafede, nel 2017, il capomafia fece da padrino di cresima e donò un Rolex da 6300 euro. La spesa fu poi puntualmente annotata da Messina Denaro in un pizzino. E dalle indagini emerge una relazione tra lui e Lorena Lanceri. Gli inquirenti hanno trovato una lettera firmata Diletta, secondo i pm nome in codice della donna, in cui la donna, che sarebbe stata vicina al boss durante tutta la malattia, dichiarava a Messina Denaro il suo amore. A inguaiare i Bonafede è anche una foto inviata dal mafioso a delle amiche conosciute durante la chemioterapia. Nell'immagine lo si vede con un sigaro e un bicchiere di cognac sul divano dell'abitazione dei due, che però ai carabinieri hanno raccontato di conoscere superficialmente Messina Denaro e di aver appreso solo dopo l'arresto la sua vera identità, visto che si era presentato come Francesco Salsi, medico in pensione.

RIPRODUZIONE RISERVATA